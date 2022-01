“Avete notato cosa ha fatto?” Marcolin esalta Osimhen

Victor Osimhen è finalmente tornato in campo dopo lo scontro fortuito con Milan Skriniar, difensore dell’Inter, che lo ha tenuto fermo per ben due mesi, costringendolo a saltare anche la Coppa d’Africa. Il rientro in campo del centravanti nigeriano è stato commentato anche negli studi di DAZN nel post-partita di Bologna-Napoli.

Marcolin su Osimhen: “Non ha paura, l’ho visto pronto”

Dario Marcolin, ex centrocampista di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato negli studi di DAZN il rientro in campo di Victor Osimhen. Di seguito quanto dichiarato.

“Ha fatto due o tre strappi importanti: mi sembra ritrovato, sia fisicamente che in volto. Ho notato che va nei duelli, va negli scatti e anche a contrasto con gli avversari. Il valore aggiunto di Osimhen si vedrà da oggi in poi“.