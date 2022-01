Tagliafico e Ajax, due volontà diverse: la situazione

Da qualche giorno ormai si fa il nome di Nicolás Tagliafico per la fascia sinistra del Napoli.

Numericamente la rosa è a posto, come ha ancora affermato ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, ma è chiaro che, se si dovesse intravedere un’opportunità di mercato, qualcosa potrebbe cambiare.

FOTO: Getty – Tagliafico Argentina

Giuntoli infatti, come già visto nelle operazioni Tuanzebe e prima Anguissa, potrà operare soltanto con la formula del prestito, soluzione a cui, per ora, l’Ajax non apre.

Secondo Il Corriere dello Sport, inoltre, il giocatore vorrebbe la Serie A. Il suo contratto con i lanceri scade nel 2023, motivo per cui, prima o poi, l’Ajax dovrà aprire alle negoziazioni se vorrà evitare di perderlo a zero nell’estate del prossimo anno.