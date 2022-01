Mihajlovic: “Corsa scudetto? Faccio il tifo per il Napoli, è una simpatia che va oltre il lavoro”

Alle ore 18.30 si terrà la sfida Bologna-Napoli per la 22esima giornata di Campionato Serie A. Gli indisponibili sono: Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas, mentre ci sarà Zielinski guarito invece dal Covid e Osimhen che partirà dalla panchina A pochi minuti dall’inizio del match, Siniša Mihajlović è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Tanti attestati di stima da parte del Napoli, anche per la gestione. Tifa questa squadra per la corsa scudetto?

Ognuno di noi ha le preferenze, è insolito visto dove ho giocato e dove ho allenato, faccio il tifo per il Napoli ma è una simpatia che va oltre il lavoro. Mi auguro che dopo questa partita ce la faranno tutti e speriamo che vinca il migliore“.