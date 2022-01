Mihajlovic: “Meglio del Napoli nel secondo tempo, potevamo riaprirla. Abbiamo perso per un motivo”

Al termine del match Bologna-Napoli, Siniša Mihajlović ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo perso contro una squadra forte, tecnicamente ci hanno messo in difficoltà. Poi abbiamo avuto coraggio, potevamo riaprirla. Però non ci alleniamo da due settimane per vari motivi, stiamo sempre a gestire non avendo nemmeno tanti giocatori disponibili. Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto meglio del Napoli. Forse stavamo meglio di loro, che hanno giocato recentemente la partita di Coppa Italia, ma nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio.

Pyhttia è entrato bene, da due settimane abbiamo più giocatori di Primavera che giocatori di prima squadra. Ho voluto schierarlo, ha giocato bene, con personalità senza sprecare palloni. Non è un giocatore finito, è del 2003 che oggi ha giocato con serenità.

Sinisa Mihajlovic

Ci aspetta una partita tosta contro il Verona, e in questi giorni dobbiamo recuperare le energia. Faremo il possibile in 3-4 giorni con i ragazzi che hanno giocato di meno, cercando di recuperare chi ha giocato di più. Durante la sosta recupereremo tutto

Mercato? Io mi occupo dei giocatori che la società mi mette a disposizione, non di altro”.

Come vede il Napoli in corsa Champions?

“Ci sono diverse squadre in lotta fino all’ultimo, deve recuperare qualche giocatore, ma è una squadra molto forte e oggi lo ha dimostrato. Per me lotterà fino in fondo per lo scudetto”.