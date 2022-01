Meret: “Voltiamo pagina dopo la sconfitta in Coppa Italia. Faremo di tutto per vincere oggi”

Alle ore 18.30 si terrà la sfida Bologna-Napoli per la 22esima giornata di Campionato Serie A. Gli indisponibili sono: Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas, mentre ci sarà Zielinski guarito invece dal Covid e Osimhen che partirà dalla panchina A pochi minuti dall’inizio del match, Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

Alex Meret Napoli

“Con che testa arrivate contro il Bologna?

Siamo dispiaciuti per essere usciti in Coppa Italia, sapevamo di dover voltare pagina. Ci siamo preparati al meglio, è tosta ma faremo di tutto per portare la vittoria a casa”.