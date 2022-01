Espulsione sulla panchina del Napoli: ecco chi è Beccaccioli

Situazione caotica al Dall’Ara attorno all’85’ della partita tra Bologna e Napoli: tra qualche mugugno delle due panchine, l’arbitro Marinelli ha espulso un membro della panchina azzurra, che a sua detta aveva lanciato in campo un secondo pallone con lo scopo di rallentare la ripresa del gioco.

Espulso un membro dello staff: ecco di chi si tratta

Simone Beccaccioli, match analyst del Napoli, è stato espulso durante la partita tra Bologna e Napoli. Importantissima la sua presenza nello staff di Luciano Spalletti, che lo aveva portato con sè già ai tempi della Roma. Rosso diretto per lui che, quindi, non sarà in panchina alla prossima, contro la Salernitana.