Napoli, a gennaio niente terzino? Ghoulam dà garanzie, ma rimane aperto uno spiraglio

L’edizione odierna di Tuttosport racconta la situazione attuale in casa Napoli per quel che concerne il calciomercato.

Secondo il quotidiano, l’acquisto di un terzino sinistro già in questa sessione di mercato non è una più priorità. Le buone condizioni di Ghoulam, infatti, hanno rassicurato il Napoli sulle condizioni dell’algerino, che dovrebbe alternarsi con Mario Rui fino a fine stagione.

FOTO: Getty – Ghoulam Juventus Napoli

Tuttavia, come ribadito più volte dalla stessa dirigenza azzurra, gli occhi rimangono sempre ben aperti per captare qualche possibile occasione. Se spuntasse ad esempio la possibilità di un prestito, ad esempio, il Napoli si siederebbe al tavolo, quantomeno per informazioni.