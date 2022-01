Infortunio Ospina, per quante partite sarà indisponibile

David Ospina, portiere del Napoli, ha dovuto dare forfait tra il primo e il secondo tempo della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, a causa di una contrattura al muscolo gastrocnemio della gamba sinistra.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

In base a quanto riferito da Il Mattino, il colombiano dovrà saltare entrambi i match di Serie A prima della sosta, ossia le gare contro Bologna e Salernitana.

Il rischio, tuttavia, è che Ospina debba rinunciare anche agli impegni con la sua Nazionale, validi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Le gare in questione corrisponderebbero alle partite contro Honduras, Perù e Argentina.