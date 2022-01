“Atalanta da Scudetto o da Champions?”: Marino sorprende tutti

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Atalanta Inter, partita molto importante ai fini della classifica. Interpellato sugli obiettivi della squadra bergamasca, Marino ha spiazzato tutti affermando che l’Atalanta, al momento, non può ambire alla vittoria finale, ma solo alla zona Europa.

Atalanta

Atalanta, Marino: “L’Europa è il nostro Scudetto”

La formazione di Gasperini si trova al quarto posto, a due punti dal Napoli, terzo, ma con una partita in meno, e sembra riuscire a tenere il ritmo delle più forti. Ecco le parole del dg della Dea:

“Siamo intenzionati a restare aggrappati alla zona Europa, che sia Champions o Europa League. I nostri “Scudetti” sono questi qua, penso sia impossibile per noi pensare più in grande. Per il momento abbiamo fatto 41 punti, ci siamo salvati (ride, ndr)“.