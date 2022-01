Gasperini tra Scudetto e Champions: “Può farlo il Napoli”

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter finisce in parità. I portieri, Musso da un lato e Handanovic dall’altro, hanno salvato più volte il risultato e sono stati i migliori in campo. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN.

“Devo dire che è stato un ottimo 0-0: è stato giocato fino alla fine per vincere la partita da tutte e due le squadre. Noi andiamo a pressare alto ma non ho mai visto uno dei miei giocatori finire in altre zone del campo e significa che siamo ordinati. Loro giravano di continuo e questo per noi è un grande risultato: gli abbiamo negato il loro gioco. Poi ci sono gli episodi che hanno determinato il pareggio. Forse meritavamo qualcosa in più”.

Gasperini sulla corsa Scudetto: “Giocano in 3”

Atalanta pronta per la Champions League? “Noi stiamo facendo il nostro campionato, siamo tutti lì vicino. Conquistare la zona Champions League è molto difficile. Inter, Milan e Napoli sono quelle che si giocheranno lo Scudetto ma noi speriamo che in qualche cedimento per avere un posto in più in Champions ma non sarà facile. Dietro ci sono Juve e le due romane che possono fare molto bene. Abbiamo un vantaggio rassicurante”.