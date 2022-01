Pedullà specifica sul Napoli: “Può arrivare un acquisto solo in un caso”

Durante il consueto appuntamento serale in onda su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato del Napoli. Queste le sue parole:



“Il Napoli non fa altro, a meno di occasioni per la fascia sinistra che al momento non ci sono”.

Giuntoli, Spalletti, De Laurentiis

Dunque, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato il mercato del Napoli è in stand-by. La società azzurra qualora dovesse presentarsi una ghiotta occasione per un laterale sinistro si farà trovare pronta e proverà a prendere il calciatore.

Probabilmente le ultime ottime prestazioni di Ghoulam hanno rallentato la ricerca di un terzino sinistro per questa sessione invernale.