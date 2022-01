Tegola Milan, Pioli perde un titolare: si dovrà operare!

Il Milan ha sconfitto il Genoa di Shevchenko per 3-1 ai tempi supplementari e guadagnandosi l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia.

Tomori Infortunio

La nota negativa del match arriva dall’infermeria dei rossoneri. Durante la gara Fikayo Tomori è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio che da subito ha destato preoccupazione.

Gli esami strumentali sono stati effettuati questa mattina e hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Si tratta di un duro colpo per Pioli che nelle scorse settimane aveva già perso Simon Kjaer per un grave infortunio al ginocchio.

Per Tomori sarà necessaria un’operazione in artroscopia, che, con ogni probabilità, avverrà oggi per consentire di ridurre i tempi di recupero. Saranno almeno quattro le settimane di stop per il centrale inglese.