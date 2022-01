Di Marzio non ha dubbi: “Succederà a Ghoulam! C’è una cosa di Politano che mi fa innervosire”

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live, a cura di Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Fiorentina più concentrata rispetto al Napoli, aveva più fame. Chiaramente il Napoli è entrato in campo un po’ molle. Tuanzebe su Vlahovic mi è sembrata una mossa molto azzardata.

Si è recuperato anche Ghoulam, logicamente andrà in crisi di rigetto e quindi potrebbe avere un calo ma ci si può contare fino alla fine. Il Napoli ieri ha giocato in nove ed è stato anche sfortunato ma la Fiorentina ha meritato.

COVID-19? Ci sono strascichi. Lozano e Fabian Ruiz per esempio quando sono scesi in campo magari non avevano recuperato a pieno in tempo. A tutte le squadre mancano tanti giocatori per COVID-19, ma non tutti si vogliono vaccinare.

Politano? Mi piace ma mi fa incazzare il fatto che si voglia sempre accentrare e tirare. Detto questo non lo sostituirei mai perché crea sempre problemi“.