Ufficiale, da lunedì la Campania torna in zona gialla: cosa cambia

Dopo alcuni giorni in cui girava voce di un possibile approdo della Campania in zona gialla, oggi è arrivata l’ufficialità. Difatti, da lunedì l’intero territorio cambierà fascia di colore a causa dell’incremento dei contagi.

Vincenzo De Luca, Presidente regione Campania

Campania in zona gialla: cosa cambia

Sostanzialmente non vi è nessuna particolare restrizione ma sicuramente con questo provvedimento ci sarà una maggiore attenzione da parte della popolazione.

Inoltre, a differenza dello scorso anno per le regioni che militano in zona gialla, non c’è più il coprifuoco e nemmeno la chiusura delle attività di ristorazione alle 18, sintomo che i vaccini stanno funzionando.

Unica vera sostanziale differenza è il green pass difatti, chi ha il super green pass potrà accedere a qualsiasi attività o evento; quello “base” non basterà più.