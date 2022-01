Da Sky frenano: “Alvarez al Napoli è difficile per un motivo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, che ha fornito una serie di delucidazioni sulle operazioni di mercato del Napoli.

Sulla possibilità di acquistare Julian Alvarez dal River Plate per sostituire Insigne a giugno ha dichiarato: “Alvarez è un po’ in vetrina al momento, io l’ho visto solo per qualche spezzone. A noi non risultava un interesse molto forte ma il ragazzo riscuote attenzione, il Napoli lo conosce ma non vedo una trattativa in via di definizione. In questa finestra di mercato si è creato un interesse più mediatico che concreto“.

FOTO: Getty Images – Alvarez

In merito alla questione terzino sinistro, ha inoltre aggiunto: “Il Napoli aveva la necessità di prendere il difensore e l’ha preso. Dal punto di vista emergenziale non serve altro, anche se sul ruolo di terzino sinistro può fare qualcosa. Si è parlato di Olivera del Getafe per esempio. Se nasceranno opportunità vedremo“.

Marchetti ha infine concluso affrontando il tema relativo all’addio del capitano azzurro e ad un possibile sostituto. “Andando via Insigne, il Napoli non può pensare di non sostituirlo. Che poi voglia sostituirlo con un giovane di belle speranze questa è un’opportunità. Ma credo che si vada a metà strada, con il Napoli che possa prendere l’Osimhen di turno, cioè un giocatore decisivo ma che non sia nella rosa di top club europei“.