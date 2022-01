Tanti club su Julian Alvarez: la strategia del Napoli

Il Napoli guarda al futuro. “Chiuso” il calciomercato di riparazione con il solo acquisto di Axel Tuanzebe, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli guarda già alla prossima sessione di mercato. In estate, il Napoli dovrà sostituire il capitano Lorenzo Insigne e il quasi partente Dries Mertens: ecco perché ci si dovrà muovere per aggiustare anche il reparto offensivo.

Julian Alvarez

Dall’Argentina si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il Napoli su Julian Alvarez, talento del River Plate. Con i suoi 18 gol in 21 partite nel campionato vinto dai Millonarios, l’attaccante classe 2000 ha attirato le attenzioni di molti club europei, Fiorentina in primis.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli segue in disparte la situazione, quasi come se l’operazione non interessasse. Ma la tentazione c’è e il ds Giuntoli potrebbe tentare l’affondo da un momento all’altro.