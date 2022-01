Coppa Italia, Napoli fuori agli ottavi: l’ultima volta fu con il Bologna

Bruttissimo K.o del Napoli che se ne subisce cinque dalla Fiorentina che ne esce a petto gonfio dal Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, mentre inizia già a pensare alla sua avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia.

Napoli-Fiorentina

Coppa Italia, Napoli fuori agli ottavi come nel 2012-13

Il Napoli invece resta ad esaminare i suoi errori valutando la pesantissima sconfitta che lo vedrà fuori dalla Coppa Italia. Ma c’è un grande dato da tenere in conto: gli azzurri non venivano eliminati agli ottavi dalla sfida col Bologna nel 2012/2013.

Sono passati circa nove anni e stavolta i partenopei cadono davanti i viola con un risultato che premia ampiamente i calciatori fiorentini. La Fiorentina va ben oltre il poker, mentre si sperava in un risultato diverso dopo la rete di Petagna al 95′ che teneva ancora tutto aperto. Ma non è solo questa la questione rilevante, in quanto il Napoli negli ultimi anni era sempre riuscito a oltre passare gli ottavi di finale di questa competizione italiana.