ADARABIOYO NAPOLI – Il calciomercato di gennaio ha visto arrivare a Napoli il difensore inglese Axel Tuanzebe. Il classe ’97 è stato prelevato dal Manchester United ed è stato il regalo di Cristiano Giuntoli per mister Spalletti, rimasto orfano di Kostas Manolas , ceduto all’Olympiakos, e Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal. È difficile pensare ad altri acquisti in questa sessione, ma il direttore sportivo azzurro continua a seguire diversi profili per il mercato estivo: si iniziano a mettere le basi per il Napoli che sarà.

Tosin Adarabioyo

Adarabioyo Napoli, Giuntoli ci prova

Il prossimo calciomercato estivo sarà molto impegnativo per il Napoli: il ds Giuntoli dovrà sostituire il capitano Lorenzo Insigne, il bomber Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. A parte Insigne che ha già preparato la valigia per viaggiare in Canada, gli altri due non hanno ancora la certezza ufficiale di un addio a fine stagione, ma l’intenzione di De Laurentiis sembra quella di non offrir nessun rinnovo di contratto.

Intanto, Giuntoli continua a seguire diversi difensori, per potenziare ulteriormente il reparto arretrato. Tra i var nomi sull’agenda dell’ex Carpi, come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Tosin Adarabioyo, difensore inglese del Fulham.

Il profilo del classe ’97 piace a Giuntoli in quanto il ragazzo può ricoprire diverse zone del campo: il suo ruolo è difensore centrale, ma nella sua carriera ha giocato anche come terzino destro. Un ruolo in cui probabilmente Giuntoli dovrà intervenire a luglio.

La trattativa non sarà sicuramente semplice. Il Fulham lo ha prelevato nel 2020 dal Manchester City per una cifra vicina ai 2 milioni, ma adesso la sua valutazione è salita a 15 milioni di euro. Giuntoli dovrà lavorarci per bene per cercare di portarlo a Napoli.

Tosin Adarabioyo, carriera e caratteristiche

Tosin Adarabioyo è nato a Manchester, da genitori nigeriani, il 24 settembre 1997. Cresciuto calcisticamente nel Manchester City, gioca in tutte le squadre giovanili dei Citizens. L’esordio in prima squadra arriva nel febbraio del 2016, a 18 anni, in un match di tutto rispetto: partita di FA Cup contro il Chelsea. Purtroppo per lui non sarà un esordio da ricordare: sconfitta per 5-1 ed eliminazione dalla coppa. Il 24 agosto dello stesso anno arriva l’esordio in Champions League, nei playoff contro la Stella Rossa, mentre il 6 dicembre gioca da titolare, sempre in Champions League, contro il Celtic.

Nel 2018 viene girato in prestito in Championship al West Bromwich Albion, realizzando 29 presenze nella seconda serie inglese. Tornato a Manchester, nel 2019 è ancora prestito: questa volta è il Blackburn Rovers ad accoglierlo. Con il nuovo club, arrivano anche i primi gol in carriera: il primo lo segna contro lo Sheffield Wednesday nel match di campionato vinto per 2-1. Il buon campionato disputato con il Balckburn, però, non gli vale la conferma al City: il 6 ottobre 2020 viene ceduto a titolo definitivo al Fulham, squadra con cui trova l’esordio in Premier League e in cui attualmente è titolare e perno della difesa.

Basta leggere la sua carta d’identità per capire subito il tipo di giocatore: 1,96 m x 80 kg. Tosin Adarabioyo fa tremare le gambe a qualsiasi attaccante che lo affronta. Molto atletico e potente, il classe ’97 è anche particolarmente elegante: non si distrae mai in difesa, sempre molto bravo sia in marcatura sia in impostazione. I suoi 196 centimetri lo aiutano molto nel gioco aereo: non perde mai un duello e nell’area avversaria lo trovi sempre quando c’è da battere un calcio d’angolo.