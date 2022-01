Mino Raiola sottoposto ad un intervento d’urgenza!

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, il potente agente, Mino Raiola, ex procuratore anche di Lorenzo Insigne, è stato trasportato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

Il procuratore italo-olandese, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza e resterà sotto osservazione al vaglio dei medici.

L’unico giocatore del Napoli, attualmente sotto la sua procura, è il giovanissimo Davide Acampa: in passato, invece, l’agente ha avuto spesso a che fare con nomi altisonanti all’ombra del Vesuvio come quello di Marek Hamsik e, per l’appunto Lorenzo Insigne, fra i tanti.

In queste ore, seguiranno aggiornamenti sul suo stato di salute.