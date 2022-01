Alvarez-Napoli, conferme dall’Argentina: già arrivata un’offerta

Secondo quanto riportato da Olé, tre squadre italiane hanno puntato Julian Alvarez, attaccante 2000 del River Plate. Si tratterebbe di Napoli, Fiorentina e Atalanta, con il Nizza unica squadra per ora interessata nel resto del Vecchio Continente. E l’interesse di questi club si sarebbe anche tramutato in una vera e propria offerta.

Intanto, il suo agente Fernando Hidalgo è già in giro per l’Europa a raccogliere le offerte iniziali dei vari club interessati alla giovane promessa. Nel mentre ne tesse anche le lodi, paragonandolo ai grandi nomi che quest’estate smuoveranno il mercato delle big d’Europa.

Calciomercato Napoli Alvarez (Getty Images)

Napoli su Alvarez: va pagata la clausola rescissoria

Il 21enne argentino ha fatto vedere grandi cose in questa stagione, mettendo a segno 18 gol in appena 21 presenze. Sul suo contratto c’è una clausola rescissoria da 20 milioni, cifra di cui il River non vorrà privarsene.

Per il Napoli si tratterebbe di un necessario rinforzo in attacco, visto che l’1 luglio i partenopei perderanno sia il loro capitano Lorenzo Insigne che, secondo gli ultimi report, il miglior marcatore della loro storia Dries Mertens.