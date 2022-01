D’Aversa in conferenza: “Una squadra che ha un obiettivo non deve fare cose del genere”

Al termine del match Napoli-Sampdoria, Roberto D’Aversa ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Per come avevano impostato la partita non era semplice per noi. Anche il Napoli aveva delle assenze, sulla carta potevano essere più forti, ma il dispiacere è non aver fatto bene nel primo tempo, abbiamo sbagliato a concedere troppo. Quando stai perdendo contro una squadra di qualità come il Napoli e non hai a disposizione giocatori offensivi, non è facile riprendersi. I miei ragazzi hanno dato il massimo, soprattutto nel secondo tempo.

Sampdoria Gabbiadini

C’è bisogno degli esterni per il 4-3-3, di ruolo oggi avevamo solo Ciervo. Ho adattato Verre in passato, ma servono attaccanti esterni e magari finisci per sacrificare uno come Gabbiadini. Non conta il sistema di gioco per cercare di fare bene o meno, serve attenzione. Il Napoli ha dominato sul possesso palla, i miei dovevano essere più furbi, e una squadra che vuole salvarsi non deve concedere gol del genere.

Gabbiadini può essere utilizzato come giocatore d’esterno, ma ha qualità diverse rispetto a uno come Politano”.