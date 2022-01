VIDEO | MERTENS E INSIGNE DUE RETTE OPPOSTE E PARALLELE

Ad aprire la gara contro la Juve è stato il solito immortale Dries Ciro Mertens. Il numero 14 ieri ha aggiornato ancora una volta le sue statistiche personali e quelle della storia del Napoli. La carriera di Ciro Dries non è stata fatta sempre di gol e record, fino a qualche anno fa il suo compito era più quello di servire i compagni anche di gonfiare la rete. Tutto è cambiato nella stagione 2016/2017.

Per caso, per una serie di eventi quell’esterno arrivato tra mille diffidenze entrerà nella storia del club azzurro come pochi prima di lui. Tutto questo a 29 anni, 30 da compiere da pochi mesi. Una carriera che cambia dall’oggi al domani.

Fa strano pensare come quattro anni dopo invece, l’attuale capitano del Napoli, con un solo anno di differenza da quel meraviglioso Mertens, si stia avviando verso quella che a tutti gli effetti è una chiusura anticipata della carriera…

