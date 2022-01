Piace anche al Napoli, il Torino prova a beffare tutti!

Il mercato di riparazione è aperto da ormai una settimana e tutte le squadre di Serie A sono al lavoro per puntellare la rosa.

Tra queste c’è sicuramente il Torino, che ha ormai ceduto Tomas Rincon alla Sampdoria, e che deve fare i conti con la spinosa questione legata ad Armando Izzo. Il centrale campano non trova spazio con Juric ed è stato accostato a Cagliari e Udinese. Se dovesse essere ceduto, per i granata si aprirebbero nuovi orizzonti di mercato per quanto riguarda il reparto difensivo.

Gatti Frosinone

Gli obiettivi granata

La dirigenza granata ha messo gli Marash Kumbulla, centrale della Roma, che è esploso a Verona allenato proprio da Juric. Un altro obiettivo di mercato del Torino è Federico Gatti, di proprietà del Frosinone che lo valuta 10 milioni di euro. Quest’ultimo, nelle scorse settimane è stato accostato anche al Napoli che aveva la necessità di sostituire Kostas Manolas. Dopo l’arrivo di Axel Tuanzebe, però, la pista si è molto raffreddata.