De Maggio: “A questo punto posso darvi una notizia sul mercato del Napoli”

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’arrivo di Axel Tuanzebe in maglia azzurra. Il contratto che lega in prestito il difensore inglese ai partenopei è stato depositato nelle scorse ore.

Valter De Maggio, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sul mercato azzurro.

Faouzi Ghoulam

Nei giorni scorsi si era fatto riferimento alla possibilità da parte della società azzurra di rinforzare la rosa con l’acquisto di un terzino sinistro, ma a tal proposito De Maggio si è espresso così:

“Con l’ufficialità di Tuanzebe, che copre anche l’ultimo slot disponibile da extracomunitario, penso che il mercato azzurro sia praticamente chiuso. L’unica preoccupazione era quella relativa al terzino sinistro, ma con un Ghoulam in forma e che può offrire prestazioni all’altezza come quella di ieri sera contro la Juventus, penso che non ci sia la necessità di intervenire sul mercato. Le piste che portavano a Reinildo Mandava e Lucumi, che erano i nomi fatti nelle ultime settimane, sono ormai chiuse”.