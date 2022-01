Rrahmani positivo, anzi no: svelato il retroscena su Sky

Il Napoli scenderà in campo alle ore 20:45 a Torino per giocare contro la Juventus. Gli azzurri avranno una rosa ampiamente rimaneggiata a causa dei tanti indisponibili. Oltre ai calciatori impegnati in Coppa d’Africa, ed al lungodegente Osimhen, tanti tesserati sono risultati positivi al Covid-19.

Una vera e propria emergenza quella che sta affrontando la società partenopea. Oltre ai positivi, rimasti in isolamento, il Napoli inoltre rischia di fare a meno anche di Zielinski, Lobotka e Rrahmani. I tre calciatori infatti non hanno ancora fatto la terza dose di vaccino e, per questo motivo, dovrebbero affrontare una quarantena precauzionale, in quanto hanno avuto contatti con persone positive. La loro presenza è appena a un filo.

UEFA Europa League Leicester City v Napoli Amir Rrahmani 13 of Napoli during the game Leicester King Power Stadium Leicestershire United Kingdom Copyright: xMarkxCosgrove/NewsxImagesx

Il retroscena svelato su Rrahmani, inoltre, ha dell’assurdo. Come spiegato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky oltre al dubbio legato alla presunta positività di Elmas c’è stato uno spavento anche per la positività del difensore kosovaro. Il tampone del centrale sembrava positivo: paura scongiurata con un nuovo controllo effettuato successivamente.