Rrahmani, Lobotka e Zielinski: arriva una notizia da Sky

La ventesima giornata di Serie A, la pima del girone di ritorno, vedrà il Napoli sfidare la Juventus a Torino alle ore 20:45. A causa però dell’impennata dei contagi da Covid-19, tutto sembra in bilico. Il Napoli, infatti, è in pinea emergenza.

Oltre ai tanti positivi, che hanno comportato la convocazione di alcuni ragazzi della primavera, c’è un altro caso per gli azzurri. Zielinski, Rrahmani e Lobotka, che non hanno ancora la terza dose del vaccino, sono in quarantena. Di conseguenza, non potrebbero giocare la gara.

Photo Alessandro Garofalo/LaPresse August 22, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Venezia – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Stanislav Lobotka SSC Napoli PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xAlessandroxGarofalo/LaPressex

Da Sky, però, c’è una notizia a riguardo. Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, infatti, i 3 calciatori potrebbero scendere in campo. Questo in virtù del fatto che i giocatori del Napoli sono stati in bolla, ovvero erano già sull’aereo con il gruppo squadra quando è arrivato il provvedimento. Di conseguenza, secondo Sky, potrebbero essere schierati in campo.