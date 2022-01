Insigne, l’agente: “Si impegna al massimo al di là del contratto. Fissato per l’alimentazione. Vi svelo cosa fa con i tifosi”

A OCW Sport ha rilasciato un’intervista il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane. Pur non toccando l’argomento relativo al rinnovo del numero 24 del Napoli, l’agente ha rivelato alcuni particolari legati alla vita privata del calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni.

“È normale che se un giocatore ha come obiettivo il rinnovo contrattuale, si metta più in evidenza per raggiungerlo. Ma se lo scopo è vincere la prossima partita, ci si impegna tutta la settimana per riuscirci. Insigne non sta giocando come se fosse in scadenza di contratto, anzi. Gioca come se avesse ancora un contratto lungo. Quando arrivi a certi livelli, non pensi più a queste cose“.

Insigne, Piscane

Ag. Insigne: “Fissato con l’alimentazione. Regala tante maglie ai tifosi”

In merito all’aspetto social, ha dichiarato che Insigne non è particolarmente attivo su questo fronte. “Inizialmente la pagina Instagram gli fu aperta per una richiesta del Napoli, per ragioni di sponsorizzazione. Poi ci ha preso un po’ gusto, ma non è un ragazzo molto social. Inoltre, non è vero che è geloso: penso che tra i due la più gelosa sia Jenny“.

Secondo quanto dichiarato, infine, il calciatore del Napoli segue un rigoroso regime alimentare. “È fissato con l’alimentazione: il suo piatto preferito è l’insalata con il tonno e il mais. Un suo parente ha una pizzeria buonissima, l’altro giorno siamo andati a mangiare lì e lui ha preso un hamburger con le verdure in bianco. Spesso compra i dolci, li porta a casa e li guarda. Te li offre e ti chiede: “Come sono, buoni? Bene”. E non li mangia“.

“In un anno è mezzo ho preso 300-400 magliette da lui: non immagino quante ne regali al giorno“.