Bernardeschi: “Siamo migliorati tanto, vogliamo farlo con il Napoli stasera!”

Federico Bernardeschi è stato intervistato ai microfoni di DAZN durante il pre partita Juventus Napoli, partita importante per entrambe le formazioni. L’esterno classe ’94 ha sottolineato quanto sia difficile tornare a giocare a pieno regime dopo uno stop così lungo e ha posto l’accento sul netto miglioramento della Juventus a partire da novembre. Questo miglioramento, secondo Berna, è dovuto a una ritrovata intesa nel gruppo, ingrediente fondamentale per raggiungere grandi risultati.

Queste le parole del bianconero:

“Siamo stati bravi durante la settimana a prepararci ad isolarci dall’esterno. Siamo professionisti in fin dei conti ed è questo che siamo tenuti a fare. Siamo qui per giocare e stasera giochiamo.

“Da novembre c’è stato un netto cambio di passo, siamo migliorati a livello di mentalità e abbiamo ritrovato il modo del gruppo: questo è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Stasera rientriamo dopo un periodo di stop e sappiamo quanto sia difficile riprendere ad alto ritmo, ma dobbiamo metterci sotto con la testa e pensare a fare risultato stasera“.

“Il 2021 è stato un bell’anno per me, spero che questo nuovo anno possa essere ancora più glorioso per me, per la Juventus e per la Nazionale“.