Il Toronto vuole subito Insigne: la richiesta di De Laurentiis

Ieri sera, in un albergo a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi cinque anni. Accompagnato dal papà Carmine, dalla moglie Jenny Darone, dal suo agente Vincenzo Pisacane e dall’intermediario Andrea D’Amico, il capitano del Napoli ha brindato a questa sua nuova avventura in terra canadese.

Insigne Toronto

Nonostante la firma sia arrivata ieri, il contratto sarà valido dal prossimo giugno: la volontà del giocatore è sempre stata quella di voler concludere la stagione a Napoli. Ma potrebbe esserci una clamorosa sorpresa.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna di Repubblica, il club canadese vorrebbe sin da subito il talento di Frattamaggiore: la MLS partirà a fine febbraio ed avere già Insigne in squadra sarebbe un grande vantaggio.

De Laurentiis non ha intenzione di regalare il suo capitano e, nonostante un contratto in scadenza tra cinque mesi, chiede almeno 10 milioni per farlo partire subito.