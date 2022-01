Giuntoli pensa al dopo Insigne: torna di moda un vecchio nome

Da giugno il Napoli dovrà fare a meno delle prestazioni di Lorenzo Insigne, pronto ad accasarsi al Toronto, e sarà necessario rimpiazzarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più seguiti dal ds Giuntoli, ora che è sfumata l’opzione Boga, è quello di Everton: l’esterno d’attacco brasiliano è attualmente in forza al Benfica ma il Napoli lo aveva già trattato ai tempi del Gremio, dopo la vittoria della Copa Libertadores da parte del club brasiliano.

Il classe ’96 quest’anno non ha reso al meglio in Portogallo, mettendo a segno appena quattro reti e cinque assist in ventisei presenze complessive.