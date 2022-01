CÖMERT NAPOLI – Con l’arrivo del nuovo anno è iniziata anche la sessione di calciomercato invernale. L’obiettivo primario del Napoli è quello di acquistare un difensore centrale per sostituire il partente Kostas Manolas e sopperire all’assenza di Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha perso tempo e ha subito provveduto a colmare questa lacuna: l’arrivo di Axel Tuanzebe in Italia è previsto tra domani e venerdì e il difensore inglese sarà subito a disposizione di mister Spalletti.

Ma questo potrebbe non essere l’unico difensore che arriverà a Napoli a gennaio.

Eray Cömert

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio Napoli, il Napoli è sulle tracce del difensore Eray Cömert, classe ’98 del Basilea.

Cömert è in scadenza di contratto con il Basilea e da entrambe le parti non c’è la volontà di rinnovare. Per questo motivo, il club svizzero sarebbe disposto a lasciar partire il suo giocatore già a gennaio per poter guadagnare qualcosa dalla sua cessione.

Il suo agente, Zouhair Essikal, in questi giorni è in Italia per proporre il suo assistito ad alcuni club di Serie A: nella sua agenda, c’è in programma anche un incontro con Cristiano Giuntoli.

Il desiderio del difensore svizzero di origini turche è quello di giocare in Serie A e gradirebbe il trasferimento al Napoli.

Cömert Napoli, carriera

Eray Cömert è nato a Basilea il 4 febbraio 1998. Cresciuto calcisticamente nel Basilea, ha trovato il suo esordio in prima squadra nel 2016, a 18 anni, in una gara di campionato contro lo Zurigo. Girato in prestito prima al Lugano e poi al Sion, dal 2018 è stabilmente in prima squadra.

Quest’anno, le presenze in campionato sono state solo nove: i due difensori Frei e Pelmard sono avanti nelle gerarchie. In totale, in Super League sono 125 le presenze, con 5 gol all’attivo.

Cömert ha anche esperienza in ambito internazionale: tra Champions League, Europa League e Conference League, il difensore svizzero ha collezionato 30 presenze e 2 reti.

Eray Cömert Svizzera

Oltre a un’ampia esperienza con i club, nel 2019 ha anche esordito con la nazionale svizzera, nella gara di qualificazione agli Europei vinta per 6-1 contro Gibilterra. Europei a cui Cömert è stato anche convocato, senza però mai scendere in campo. Con la Svizzera, sono 7 i match disputati finora.

Caratteristiche tecniche

Eray Cömert è un difensore centrale di vecchio stampo. Giocatore molto ruvido, fa della precisione nei tackle la sua caratteristica principale. Sempre concentrato sullo sviluppo del gioco, Cömert è particolarmente abile nel prevedere la giocata degli avversari e anticipare le intenzioni degli attaccanti.

Oltre a essere un difensore solido e “cattivo”, il classe ’98 svizzero è anche molto bravo nel giocare la palla con i piedi: non ha paura di prendersi la responsabilità di far partire l’azione dal basso con il suo destro.

Danilo De Falco