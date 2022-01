L’Atletico Madrid all’assalto: i colchoneros vogliono un titolarissimo del Napoli!

Come riporta il portale spagnolo AS, l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli è un obiettivo dei Colchoneros già dall’estate ma in questo momento la società madrilena è alla forte ricerca di un laterale destro: Kieran Trippier, infatti, attualmente il terzino destro titolare, pare essere prossimo al trasferimento al Newcastle, e dunque l’Atletico è chiamato a rimpiazzarlo.

Ma nella lista per sostituire il terzino inglese ci sono anche altri nomi, tra cui spiccano quelli di Caesar Azpilicueta, Nordi Mukiele e Djibril Sidibé.