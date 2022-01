VIDEO | La bellissima storia di Axel Tuanzebe, il nuovo difensore del Napoli!

A cura di Giuseppe Annarumma.

Rapidità e fisicità, sono queste le caratteristiche principali di Axel #Tuanzebe, il nuovo difensore del Napoli. Il giocatore arriverà in prestito dal #ManchesterUnited, squadra che ne detiene il cartellino, mentre per la prima parte di questa stagione è stato in prestito all’#AstonVilla dove ha giocato 11 partite totali tra campionato e coppe.

Nato in Congo, si è trasferito in Inghilterra all’età di 4 anni e nonostante non sapesse l’inglese si è sempre impegnato tantissimo a scuola, prendendo buoni voti sin dal suo arrivo. All’età di 8 anni poi, Tuanzebe è riuscito ad avverare il sogno della sua vita: firmare con una società professionistica di calcio, il Manchester United.

Nelle giovanili dei red devils Tuanzebe riceve spesso la fascia di capitano per la sua leadership e il suo carisma. Gioca la prima partita tra i professionisti a 19 anni grazie a José #Mourinho che decide di mandarlo in campo dandogli la fiducia che cercava. Vittima in campo anche di episodi legati al razzismo, Axel Tuanzebe ha sempre dimostrato di avere la testa sulle spalle e il carattere giusto per vivere grandi esperienze.

A tutto ciò aggiunge anche una buona tecnica, caratteristiche che fanno di lui un difensore moderno e adatto al calcio che propone Luciano Spalletti.

Sarà lui il sostituto di Manolas, mentre resta da stabilire la cifra per il diritto di riscatto e chissà che Tuanzebe non possa diventare il futuro della difesa del Napoli.

