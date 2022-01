Osimhen, spunta il retroscena del CT sulla mancata convocazione

Dal 9 gennaio al 6 febbraio andrà in scena la Coppa d’Africa in Camerun. Le rappresentative nazionali sono pronte a dare battaglia per raggiungere la vittoria e sembra essere scongiurata l’ipotesi rinvio per Covid.

Il Napoli cederà alle rispettive nazionali calciatori del calibro di Anguissa e Koulibaly. A sorpresa, invece, Victor Osimhen non prenderà parte alla competizione. L’attaccante azzurro ha scelto di non partecipare per monitorare al meglio l’infortunio al volto rimediato contro l’Inter lo scorso 21 novembre.

Il CT nigeriano Augustine Eguavoen, a NFF TV, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti proprio il forfait di Osimhen. Il bomber avrebbe esplicitamente chiesto di non prendere parte alla Coppa d’Africa, addirittura supplicando il mister. Queste le parole.

“È un peccato che non ci sarà. Mi ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa”.

“‘Devi capire che non sto bene, non voglio andare in Coppa d’Africa e non dare il 100%’. Ecco quello che mi ha detto. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere”