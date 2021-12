Lewandowski emozionato per il premio Maradona: ha fatto notare una cosa anche a Mbappe

Stefano Ceci, storico amico di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando alcuni retroscena riguardo l’evento della presentazione della statua del Pibe de Oro avvenuta lo scorso 28 novembre allo Stadio Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Che serata è stata? “Una serata perfetta, tanto è vero che poi la cosa più curiosa è che tutta la settimana ha piovuto. Noi pensavamo di dover riorganizzare la cerimonia ma poi durante la celebrazione, non ha piovuto. Diego è sempre stato un predestinato, sia in terra che non. Sapevo che quella sarebbe stata la serata perfetta”.

Dove si trova ora la statua? “Il presidente mi ha detto che al momento la statua sarà collocata all’interno della tribuna autorità. Al momento c’è un problema logistico che stiamo provando a risolvere attraverso la costruzione di una pedana apposita. La statua deve essere visibile, altrimenti non avrebbe senso. Deve accompagnare i giocatori e caricarli prima della partita“.

Lewandowski

Hai avuto l’onore di consegnare il premio Maradona a Dubai, com’è stato? “Molto bello, abbiamo firmato un contratto di cinque anni, quindi per i prossimi quattro, il giocatore più prolifico verrà premiato. Lewandowski è rimasto sorpreso quando ha ritirato il premio Maradona. Inizialmente non aveva capito, ma quando gli ho rivelato che il piede della statuetta del premio era quello originale di Diego, ha chiamato tutti i parenti a vedere. Gli ho fatto vedere il video del calco ed era molto emozionato. Anche Mbappe era molto colpito da questa cosa“.