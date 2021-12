Il Milan si fionda su un obiettivo del Napoli: il giocatore

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale. Il ds Cristiano Giuntoli deve provare a chiudere il prima possibile per regalare a mister Spalletti un nuovo uomo in un reparto che è rimasto orfano di Kostas Manolas, ceduto all’Olympiakos, e di Kalidou Koulibaly, partito per la Coppa d’Africa e indisponibile fino a febbraio (a meno di clamorose sorprese negative del Senegal).

Attila Szalai

Un’altra squadra alla ricerca di un difensore centrale, però, è anche il Milan. Stefano Pioli ha perso il suo colosso Simon Kjaer, infortunatosi a inizio mese e indisponibile per il resto della stagione, e quindi ha bisogno di un nuovo uomo pronto a sostituire Tmori e Romagnoli in caso di infortuni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera, c’è anche Attila Szalai, difensore del Fenerbahçe. Il calciatore ungherese è anche nella lista di Cristiano Giuntoli che lo segue dalla scorsa estate.