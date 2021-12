“Dovrebbe andare a Lourdes”: il consiglio di Libero a Osimhen

L’ufficialità è arrivata questa mattina. Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. L’attaccante azzurro, infortunatosi contro l’Inter, è risultato positivo al Covid-19 e la federazione nigeriana ha annunciato il suo forfait.

Osimhen infortunio

Questa mattina, Libero ha analizzato la sua situazione. Di seguito quanto evidenziato:

“Anziché andare in Coppa d’Africa, Victor Osimhen dovrebbe prenotare un viaggio a Lourdes. Perché se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e negli ultimi tredici mesi ha deciso di prendersela con lui e, di riflesso, col Napoli. Osimhen rischia: ha solo 23 anni e il futuro davanti a sé ma la continuità di rendimento è al condizione necessaria per mantenere le promesse e non perdersi per strada e nei due anni al Napoli non c’è stata”.