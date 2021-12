Auriemma: “Casi Covid in aumento tra i calciatori, faccio una proposta”

Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, analizzando la situazione relativa alle assenze dovute alle varie positività al Covid-19.

Nelle ultime ore, infatti, sono diversi i calciatori risultati positivi e che probabilmente dovranno saltare la prossima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

FOTO: Getty – Napoli

“Io non so come faccia il calcio a non guardare cosa accade in questo momento storico. I casi di positività sono in aumento e vedrete pure che quelle tra i calciatori da qui al 6 gennaio continueranno ad aumentare. La Lega farebbe bene a rinviare non solo la prossima giornata di campionato, ma almeno un paio.

Le squadre che poi hanno calciatori in Coppa d’Africa sono ancora più penalizzate. Non solo il Napoli, anche altre squadre come Milan e Sassuolo hanno vari assenti. Così il campionato è falsato perché quando ci sono altre competizioni internazionali i campionati si fermano“