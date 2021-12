Insigne, “il conto non torna”: la reale offerta del Toronto

Sono giorni travagliati questi di fine 2021 per Lorenzo Insigne. Mancano poche ore e il capitano potrà essere ritenuto a tutti gli effetti un parametro zero, per via della sentenza Bosman. Il Napoli non si avvicina alle richieste economiche del suo capitano, ma neanche il capitano col suo entourage è sceso a patti con la società. Il rinnovo, dunque, sembra ben lontano e anzi, sembra molto vicina la fine del rapporto tra le due parti. Vista anche la recente offerta del Toronto, che fa comunque molta gola in termini economici.

Però, secondo il Corriere dello Sport, quello che dovrebbe effettivamente essere l’ingaggio percepito col Toronto – nel caso il capitano dovesse accettare l’offerta – sarebbe un netto di 28,5 milioni (di euro) per cinque anni. Mica male, ma se facciamo i conti parliamo comunque di 5,7 milioni a stagione, quindi solo 700mila euro in più rispetto alla richiesta che Insigne, col suo agente Pisacane, ha avanzato alla SSC Napoli. La società, però, resta ferma sul suo posto e chiede al suo capitano di venire incontro alle esigenze del club.

“Un bel colpo rispetto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis: quadriennale da 3,5 milioni annui. Ma non un tiraggiro considerando che lui, per firmare, ha chiesto 5 milioni. Il medesimo stipendio attuale; 700mila euro meno della base fissa di Toronto. 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit, andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare“, scrive il quotidiano.