Novità per Tuanzebe: le condizioni dell’affare

Tra i vari nomi di mercato sondati dal Napoli nelle ultime ore, data la necessità di comprare un centrale difensivo e ricoprire uno slot lasciato libero dopo l’addio di Kostas Manolas, è avanzata spedita la candidatura di Alex Tuanzebe. Difensore che dall’età di 8 anni è di proprietà del Manchester United. Ora di anni ne ha 24 ed è in prestito per la seconda stagione di fila all’Aston Villa, dove però il neo allenatore Steven Gerrard non lo sta valorizzando abbastanza. Ecco perché, probabilmente, i Red Devils stanno ragionando sull’idea di spostare Tuanzebe dal Villa al Napoli.

“Il difensore inglese ma di origini congolesi, anni 24, oggi all’Aston Villa, è un nome su cui il ds Giuntoli ha posato gli occhi. Un profilo valido, a determinate condizioni, per sostituire Manolas e colmare il vuoto lasciato dal difensore greco volato all’Olympiakos. La priorità del Napoli è l’arrivo di un centrale in prestito, non esistono altre formule, si può pensare di inserire il diritto di riscatto e comunque bisognerà rientrare, nell’immediato, con un esborso minimo“.

Quindi letteralmente un affare in stile Anguissa: prestito oneroso con eventuale diritto di riscatto fissato per giugno 2022. “Il giocatore piace, il ds Giuntoli aspetta novità, potrebbero arrivare presto anche perché l’entourage del calciatore, come il Napoli, è in attesa di capire quali sviluppi potranno esserci a breve“, ha riferito quest’oggi il Corriere dello Sport.