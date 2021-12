Szalai-Napoli, pista complicata: la richiesta del Fenerbahce

Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sta complicando anche la pista che conduce ad Attila Szalai, centrale ungherese che il Napoli segue da tempo. Dopo l’addio di Kostas Manolas, proprio il nome del classe ’98 era diventato uno dei più accreditati tra i possibili sostituti del greco.

Non arrivano buone notizie, dunque, per Cristiano Giuntoli, ds azzurro, che dovrà in ogni caso mettere sotto contratto almeno un difensore centrale prima del 31 gennaio, data di chiusura del mercato di riparazione. In caso contrario, Luciano Spalletti potrà contare su appena tre effettivi in quel ruolo per tutta la seconda parte di stagione.

“Costa tanto anche Szalai, nazionale ungherese che il Napoli non ha ancora abbandonato per questioni di prospettiva: il colosso della nazionale ungherese piace molto ma anche in questo caso il Fenerbahçe ha precisato che non si muoverà se non per un prestito con obbligo di riscatto fissato 18-20 milioni“.