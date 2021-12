Il Marsiglia chiede solo 10 milioni: Milik può già tornare in Serie A!

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la Juventus avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik, ex centravanti del Napoli attualmente in forza al Marsiglia. I bianconeri sono alla ricerca di un centravanti e il polacco potrebbe far comodo. Il contratto del classe ’94 è in scadenza il 30 giugno 2022 ed in questa stagione ha realizzato 5 gol in 15 apparizioni tra Ligue 1 ed Europa League.

Milik Marsiglia

Secondo il portale iberico, il Marsiglia chiede circa 10 milioni di euro per liberare l’attaccante, una cifra accessibile per la Juventus. Proprio per questo, la Vecchia Signora potrebbe pensare a lui come alternativa a Gianluca Scamacca.