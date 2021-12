Kumbulla-Napoli, trattativa difficile per almeno due motivi

Il Napoli, in vista del calciomercato invernale, sta sondando il terreno per diversi difensori centrali. La partenza di Kostas Manolas, direzione Grecia, obbliga il ds Cristiano Giuntoli a fiondarsi sul mercato e regalare a mister Spalletti un nuovo uomo in quel ruolo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dei vari uomini sulla lista di Giuntoli. Oltre a Casale del Verona, Szalai del Fenerbahçe e Tuanzebe del Manchester United, anche Marash Kumbulla della Roma è stato seguito con interesse.

Il difensore albanese però è quasi un sogno proibito: sul taccuino di Giuntoli già dai tempi del Verona, la valutazione del giallorosso è di 20 milioni. Troppi per le casse del club partenopeo.

Inoltre, Mourinho ha impostato la sua Roma con la difesa a tre e ora Kumbulla ricopre un ruolo fondamentale nello scacchiere del tecnico portoghese.

Per questi due motivi, Giuntoli ha già sbarrato il suo nome dalla lista ed è pronto a fiondarsi sugli altri obiettivi.