Il Napoli segue Nicolò Casale: il Verona fissa il prezzo

Il Napoli segue diversi difensori centrali per sostituire Kostas Manolas partito a dicembre in direzione Olympiakos. Tra i nomi seguiti dal ds Cristiano Giuntoli, oltre ad Attila Szalai e Axel Tuanzebe, c’è anche Nicolò Casale, difensore del Verona.

Nicolò Casale

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Verona valuta 15 milioni il suo difensore. Il Napoli, visti anche i buoni rapporti con la società veronese, valuta l’opzione per il futuro: il classe ’98 sarebbe sicuramente un investimento per il futuro.