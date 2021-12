Zola: “Maradona metteva d’accordo chiunque. Darei un consiglio a Insigne”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui si sono toccati tanti temi. Avendo giocato con Maradona, non poteva mancare il ricordo di Zola del fuoriclasse argentino, ma l’ex centrocampista si è espresso anche riguardo la lotta scudetto e sul tema Insigne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Diego (Maradona, ndr) era l’unico in grado di mettere d’accordo chiunque. Con la sua 10 ed il suo sinistro disegnava capolavori mai più visti. Non riesco a raccontare quante volte, in una giornata, mi fermi a riflettere su Diego, mi ha segnato. Mi manca, non accetto che non ci sia più ma siamo impotenti e dobbiamo solo piegarci a quello che ha deciso il destino. Però è stato il più grande di tutti, senza discussione.

Chi vedo favorito per lo scudetto? Per settimane, il Napoli di Spalletti è stato di una bellezza spaventosa, sembrava quasi invincibile. Aveva tutto quello che si può chiedere ad una squadra. E poi anche l’Atalanta o il Milan. Ma nulla è per sempre ed inconvenienti ne hanno avuti tutti. Adesso è il momento dell’Inter, non subisce gol e ne segna quanti gliene servono o in abbondanza. Ha trovato uno splendido Calhanoglu e pure Dumfries, per dire, fa sentire la propria voce.

Consiglio a Insigne? Mi auguro che continui ad esser protagonista del Napoli, ma nel merito di una vicenda personale non si può entrare”.