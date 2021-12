Sacchi critico: “Vincere a Napoli è più difficile, adesso non è una squadra”

Arrigo Sacchi, ex allenatore tra le altre del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale si è espresso in merito alla situazione del Napoli anche in chiave scudetto.

La compagine di mister Spalletti era partita benissimo, vincendo le prime otto partite, ma è crollata nell’ultimo mese, complici diversi infortuni, perdendo addirittura le ultime tre partite giocate in casa. Queste le parole di Sacchi a riguardo:

Napoli

“La sensazione è che adesso non sia una squadra. L’assenza di Osimhen si avverte perché sono crollati gli altri. Il fatto è che vincere a Napoli è molto complicato. I giocatori devono capire che il successo nasce durante la settimana, con il lavoro e l’impegno negli allenamenti. È una questione di mentalità“.