Osimhen, dall’entourage: “Vuole giocare contro la Juve! Sarebbe infastidito da un’idea del Napoli”

Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante Si gonfia la rete a proposito del rientro dell’attaccante nigeriano, out a causa del grave infortunio occorso durante la sfida di San Siro contro l’Inter in seguito ad uno scontro aereo con Milan Skriniar.

Fratture scomposte dello zigomo e dell’orbita dell’occhio sinistro e prognosi di novanta giorni prima della guarigione completa: queste le coordinate dell’infortunio del centravanti partenopeo, che è già tornato in campo in allenamento da qualche settimana indossando una mascherina in kevlar e carbonio. Seguendo passo dopo passo l’infortunio del suo attaccante principe, la selezione della Nigeria ha ufficializzato in settimana la sua convocazione per la Coppa d’Africa, al via il 9 gennaio.

Queste le parole di Akatugba:

“Victor attualmente è in Nigeria e si sta godendo il Natale con la famiglia e gli amici ma ritornerà a Napoli per sottoporsi alla visita di controllo.

Si potrebbe addirittura ipotizzare un suo impiego già nel match contro la Juventus, in programma il 6 gennaio, ma lui certamente non prenderebbe bene un eventuale divieto da parte della società di partecipare alla Coppa d’Africa.

La guarigione sarà completa entro 90 giorni dall’intervento, ma il problema va valutato giorno dopo giorno. Lui è un calciatore che si spende sempre al cento per cento in campo e questo ovviamente può portare ad infortuni di tal genere“.