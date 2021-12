In corsa o tagliato fuori? L’idea del CT Mancini sul Napoli e lo scudetto

Il ct dell’Italia Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito alla lotta scudetto in Serie A che vede coinvolto anche il Napoli.

Attualmente, le prime quattro squadre, Inter, Milan, Napoli e Atalanta, sono racchiuse in otto punti, il che rende la corsa al titolo molto agguerrita. Questo il parere del ct azzurro:

Mancini

“All’inizio ero convinto che la Juventus fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo scudetto. Ma Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro“.