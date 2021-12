“Personalità, tecnica, cattiveria e velocità”, Gatti-Napoli: notizia dal Frosinone

Guido Angelozzi, attuale direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” a proposito di Federico Gatti, difensore centrale classe ’98 dei ciociari che sta facendo molto bene in Serie B.

Proprio per questo, Gatti ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club italiani, tra cui il Napoli, attualmente alla ricerca di un centrale. Ecco quanto evidenziato:

“Ora come ora, ci sono pochi centrali in Italia forti come Federico (Gatti, ndr); commette ancora qualche errore, come l’espulsione con la Ternana, ma è davvero forte, ha personalità, tecnica, cattiveria, velocità. Già in Serie C e nelle serie inferiori in cui ha giocato negli anni scorsi era dominante, ma in Serie B si sta confermando e migliorando.

Secondo me, chi riuscirà a metterlo sotto contratto farà il colpaccio. Col Napoli abbiamo ottimi rapporti, abbiamo Alessio Zerbin in prestito dai partenopei e si può discutere anche per quanto riguarda Gatti, ma ci sono anche altre squadre che lo seguono. Per come la vedo io, questo ragazzo farà parlare di sé, sia in Italia che all’estero“.