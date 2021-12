Comunicato della Fiorentina: proposte dieci regole per cambiare il calcio!

La Fiorentina, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha proposto dieci regole per ristabilire un (perduto) equilibrio tra le varie parti che compongono direttamente o indirettamente il mondo del calcio.

La società viola crede che sia necessario introdurre queste regole perché: “Si è da tempo passato il limite relativo all’equilibrio. In particolar modo questo avviene nel rapporto tra agenti e giocatori. Secondo i dati FIFA infatti nel 2019 su 7 miliardi spesi per il mercato 700 milioni sono andati in provvigioni agli agenti“.

Rocco Commisso Fiorentina

Le dieci regole

Limite alla percentuale sul trasferimento: le commissioni ai procuratori non dovranno superare il 5% del valore del trasferimento. Commissione unica: il procuratore avrà il mandato soltanto da una delle parti e in egual misura riceverà una commissione da una singola parte, preferibilmente dal club acquirente. Procure singole: in ogni trasferimento il procuratore rappresenterà solamente il calciatore. Sistema di tutela per società riguardo i parametri zero: il meccanismo dovrebbe remunerare l’ultima società per la quale il giocatore è stato dipendente utilizzando come base di calcolo in primis il valore di mercato del giocatore, in secundis il salario che il giocatore prenderà nella nuova società e infine le eventuali commissioni pagate al procuratore con riferimento all’accordo. Solo il club venditore potrà negoziare il prezzo con il club acquirente, a meno che il club venditore non conceda per iscritto al procuratore del giocatore di partecipare alle trattative. Durata dei contratti più lunga: la FIGC dovrebbe trovare una soluzione che permetta la possibilità di prolungare il contratto di un calciatore di almeno sei anni (cinque più uno). Limite alle commissioni: sui contratti dei calciatori, le commissioni ai procuratori, non dovrebbero superare il 3% della retribuzione lorda per il calciatore. Altre fonti di guadagno per i procuratori: gli agenti potranno incassare ulteriori commissioni da altri accordi con i calciatori come diritti di proprietà intellettuale, accordi di sponsorizzazione, diritti mediatici ecc. che non contravvengano con quanto pattuito con il club. Camera di compensazione per poter avere a portata di mano i pagamenti versati a favore degli agenti. Totale trasparenza: tutte le commissioni versate agli agenti dovranno essere rese note su base annuale a FIFA, UEFA, FIGC e al Fisco Nazionale.